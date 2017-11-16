СБУ начала уголовное дело против депутата ВРУ от Оппоблока

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Сотрудники Службы безопасности Украины начали уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Евгения Балицкого, который угрожал «уехать со своими территориями», о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.Так, заявление парламентария от Оппоблока Евгения Балицкого о возможности покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом – Мелитополем, что в Запорожской области, расследует СБУ. В прокуратуре региона отметили, что сведения были внесены в ЕРДР в соответствии с УК Украины по части 2 статьи 110 – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».Вести расследование по данному делу было поручено сотрудникам следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. А вот сам народный избранник, в свою очередь, считает, что обвинения в отношении него являются безосновательными и надуманными. Он заявил: «Ни малейшего намека на сепаратизм в моих словах не было. Я не говорил ни о каких призывах к нарушению территориальной целостности. Сказанное мной прозвучало в ответ на откровенно сепаратистское заявление Дмитрия Корчинского, который публично заявил, что украинцам следует разделиться».