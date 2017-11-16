Украина побила рекорд по транзиту российского газа

В Украине побит рекорд по транзиту российского газа за последние семь лет, и в настоящий момент он достигает 80,8 миллиардов кубометров. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании-оператора «Укртрансгаз», данные приведены по состоянию на ноябрь текущего года.
«По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы осуществил транзит в европейские страны рекордных за последние 7 лет 80,8 млрд куб. м. природного газа в 2017 году», - говорится в сообщении компании. Также в компании отметили, что за весь прошлый год объемы транзита российского газа достигали 82,2 миллиардов кубометров, а в 2015 году – всего 68,8 миллиардов кубометров. Самые большие объемы транзита были зафиксированы зимой этого года – в январе они составили 8,9 миллиардов кубометров.
Кроме того, рекорд был также побит в августе и сентябре, когда газопровод Северный поток приостанавливали из-за ремонтных работ. Впрочем, в компании добавили, что Газпром систематически нарушает обязательства по контракту с Нафтогазом по соблюдению давления газа в газопроводе.