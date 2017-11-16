Экономист: «Цены на продукты будут расти не только в этом, но и в следующем году»

Рост цен на продукты питания в Украине будет продолжаться не только в этом, но и в 2018 году, и на это повлияют различные факторы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение высказал экономист Андрей Новак.
По его словам, в текущем году ожидается подорожание мяса, хлеба, молочных продуктов, фруктов и овощей еще минимум на пять процентов. «Во-первых, рост цен на обязательные элементы себестоимости, прежде всего это касается энергоносителей и горючего. Второй фактор – продолжение девальвации гривны. Это автоматически делает дороже все импортные товары, в том числе и продукты. Еще одна причина роста цен заключается в том, что наши аграрии сделали акцент на экспорте продукции», - отметил Новак.
По его словам, сейчас украинские производители реализуют больше продукции на внешнем, а не на внутреннем рынке, и в Украине начал формироваться дефицит некоторых продовольственных продуктов. Новак добавил, что курс гривны будет падать – запланирована искусственная девальвация, и это спровоцирует рост цен.