В Киеве дипломат РФ сбил женщину на пешеходном переходе и пытался откупиться, - Бутусов

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Дипломат российского посольства Чингиз Мухамадеев в Киеве стал виновников дорожно-транспортного происшествия: атташе сбил женщину на пешеходном переходе, о чем в своем «Фейсбуке» рассказал Юрий Бутусов, пишет replyua.net.В своем сообщении журналист уточнил, что чрезвычайное происшествие произошло еще 12 ноября в 17 часов 20 минут. Дипломат из Российской Федерации сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Кутузова и Старонаводницкой. Бутусов отметил: «Атташе Посольства России в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на транспортном средстве Volkswagen Passat, которому присвоен государственный номер D 001 161 совершил наезд на украинку Андрианову Н.А., 1959 года рождения. В результате пострадавшая была доставлена в 17-ю больницу Киева с ушибом грудной клетки и переломом запястья».По информации Юрия Бутусова, после того, как российский дипломат сбил женщину то, боясь огласки информации о ДТП и, как следствие, законной ответственности, начал предлагать пострадавшей деньги, чтобы дело было замято на месте. В свою очередь очевидцы произошедшего отметили, что Мухамадеевна момент аварии находился в автомобиле с гражданкой Украины. Сотрудники патрульной полиции, которые работали на месте происшествия, открыли по факту дорожно-транспортного происшествия уголовное дело.