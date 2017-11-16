Нацбанк отказывается чеканить большинство монет

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В Национальном банке Украины сейчас обсуждается возможность отказа от монет номиналом 25, 2, 1 и 5 копеек и разрешения округлять счета за товары, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение, обнародованное на официальном сайте Центробанка.При этом в Нацбанке отметили, что монеты мелких номиналов, 1-2-5 копеек, практически прекратили играть существенную роль в расчетах украинцев за услуги и товары. При этом стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость. В НБУ также отметили: «Основными потребителями монет являются торговые сети, заведения общественного питания, аптеки, общественный транспорт, отделения Укрпочты, неорганизованные и организованные рынки».Нацбанк подготовил проект постановления «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов, которым предусматривается отказ от чеканки монет номиналами 1-2-5 копеек, а также монет, номиналом 25 копеек». Однако те монеты, которые были выпущены до настоящего времени, будут продолжать оставаться в обращении. А вот наличное обращение не будет пополняться новыми монетами таких номиналов.