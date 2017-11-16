«Когда АТОвцы сдавались к нам в плен сотнями, я возвращал их родным», - Захарченко

Так, давая комментарий на телефонный разговор между Путиным и Медведчуком, который состоялся 15 ноября, Александр Захарченко заявил: «Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли». По его утверждениям, в самом начале войны пленных отпускали по доброй воле: «Когда украинские военные сдавались к нам в плен сотнями, а это было в 2014 году, я не один раз передавал их женам и родителям в обмен на обещание не возвращаться на войну». Согласно словам террориста, в войне одержит победу тот «кто сохранит человеческий облик».
Кроме того, лидер донецких террористов утверждает, что «Донецкая народная республика» постоянно гуманно относилась к пленным силовикам, а Украина не один раз передавала пленных, к которым ранее применяли пытки, а впоследствии не оказывали должную медицинскую помощь.