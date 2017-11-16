Правительство намерено ввести регистрацию автомобилей с еврономерами

В законопроекте говорится: «Установить, что транспортные средства личного пользования, которые были временно ввезены на украинскую территорию на период более 90 дней, на протяжении десяти рабочих дней с момента ввоза необходимо поставить на государственную регистрацию, не изменяя при этом номерные знаки или регистрационные документы страны, где они были ранее зарегистрированы в порядке, установленным украинским правительством».
В свою очередь издание autonews.ua отмечает, что осуществить такую процедуру может оказаться трудно для девяноста процентов населения, которое ездит на нерастаможенных транспортных средствах.