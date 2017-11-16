Ernest Airlines продает билеты на рейсы в Украину по 41 евро

Итальянский лоукостер Ernest Airlines анонсировал дешевые билеты на рейс Львов-Венеция, которые обойдутся всего в 41 евро, и компания планирует расширять свою работу в Украине.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Vchaspik.ua, уже с 8 декабря появятся новые рейсы из Львова в Венецию и из Киева в Милан и Неаполь. Лоукостер ориентирован на рынок нашей страны. На его сайте есть украиноязычная версия. На сайте уже можно выбрать и забронировать билеты. Стоимость перевозки багажа - 8 евро за место. На борт с собой можно пронести ручную кладь весом до 8 килограммов. У лоукостера имеются два Airbus, рассчитанные на 180 и на 140 пассажиров.
Цены сильно варьируются – в основном, они зависят от даты вылета. Допустим, на рейс Киев-Милан билет можно купить по цене 39-133 евро, на рейс Львов-Венеция – по 41 евро, на рейс Киев-Неаполь – по 43-187 евро, а билет из Львова в Неаполь обойдется в 64-174 евро.