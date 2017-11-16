Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в Украине

С поставками топлива на заправки Украины проблем больше нет, и дефицит в октябре наблюдался лишь у тех компаний, которые не имели контрактов на поставки в течение определенного времени.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал Геннадий Рябцев, директор специальных программ центра «Психея». «На текущий момент мы попали в зависимость от спекулятивных котировок, к которым привязаны котировки нефтепродуктов на границе Украины. Поскольку нефть подорожала с середины октября до нынешнего времени с 50 до 62 долларов за баррель, это потянуло за собой нефтяные котировки. Они и потянули цены на границе», - считает эксперт.
По его словам, около 85 процентов всех нефтепродуктов импортируются в Украину, и даже стабилизация курса гривны не сможет существенно повлиять на ситуацию. Рябцев подчеркнул, что происходят спекуляции на мировых биржах, этим и можно объяснить тенденцию роста. По мнению эксперта, для дальнейшего роста цен причин нет, но, если гривна подорожает до конца года, цены на топливо подскочат.