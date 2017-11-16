В проект закона о реинтеграции Донбасса включили вопрос Крыма

В проект закона о реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса были внесены важные дополнения, передает replyua.net. В том числе, сейчас там можно увидеть положение касаемо оккупации Крыма и обязательства Кремля целиком обеспечивать эти территории. Соответствующая информация была представлена народным депутатом Иваном Винником в ходе заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает LIGA.net. «Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года присутствует в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды относительно Крыма», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также добавил, что в весь текс проекта закона добавили положение об оккупации Крыма. Со слов Винника, исключается не только упоминание о минских договоренностях, но также и нормы со ссылками на эти договоренности. Помимо этого, согласно требованию фракции «Самопомич», в текст документа включили обязательства страны оккупанта целиком обеспечивать оккупированные территории.
Более того, в документе присутствует предложение «Народного фронта» о верификации президентским указом факта освобождения украинских территорий от оккупации.