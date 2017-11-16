Эксперт: «Госдолг Украины превысил 80 процентов ВВП»

Украина остается беднейшей страной Европы, и госдолг страны уже превышает 80 процентов ВВП. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом заявил Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.
По его словам, Украина по уровню жизни в Европе находится на втором месте с конца сразу следом после Молдовы. «Объем долга внутреннего и внешнего у нас превышает 80% ВВП – это очень много. И более того, это требует большого ресурса, чтобы просто выплачивать проценты по уже имеющимся долгам, и это тоже серьезная проблема. Потому что даже в этом году Украина должна платить более, чем 5% от своего валового внутреннего продукта только для выплаты процентов», - заявил Устенко.
По его словам, власти заявили о том, что в следующем году получат порядка 22 миллиардов прибыли от продажи предприятий согласно закону о приватизации, однако называть такую огромную сумму очень рискованно, поскольку имеются показатели прошлых лет, а они не позитивные. Устенко добавил, что каждый год по долгам Украина выплачивает около 5 процентов ВВП.