Российский оппозиционер назвал единственный способ заставить РФ вернуть Крым и Донбасс

Поставка Украине летального вооружения со стороны Соединенных Штатов заставит Кремль сесть ща стол переговоров относительно освобождения оккупированных украинских территорий. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам издания «Апостроф» озвучил российский оппозиционер Константин Боровой. «»Есть всего один способ решить проблему – вооружить Украину. Поставка не Javelin, которые очень нужны и полезны, а настоящего серьезного оружия», - отметил Боровой.
По мнению политика, «только это решение будет способствовать прекращению оккупации территории Украины, освобождению Крыма». «После того, как Украина покажет свою способность защищать свои территории, Россия будет заинтересована начать переговоры с Украиной, в противном случае потеряет не только Крым, но и Севастополь», - заявил оппозиционер.
Боровой считает, что «если Украина покажет, что способна освободить свою территорию от российских войск на Донбассе, для России это будет означать необходимость быстро начать переговоры, пока Украина не решила эту проблему силовым путем».