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Самый грустный день для клиента «Сбербанка»: в США назвали успехи президента Порошенко феноменальными

Самый грустный день для клиента «Сбербанка»: в США назвали успехи президента Порошенко феноменальными
Как предает replyua.net, на брифинге после встречи с президентом Порошенко, помощник госсекретаря США Весс Митчелл подтвердил неизменность позиции США: преданность Минским договоренностям, возможность предоставления оружия, поддержку введения миротворцев на всю оккупированную территорию, а не только на линию разграничения.

Как пишет в своем блоге украинский блогер Мирослав Олешко, в этой связи будет самое время вспомнить совсем недавний пост клиента «Сбербанка России» и по совместительству народного депутата Сергея Лещенко, в котором он призвал лишить украинцев безвиза, потому что Петр Порошенко, якобы, нападает на коррупционеров, которые прозвали себя антикоррупционерами, а также глава государства не проводит в стране никаких реформ.

На встрече с президентом выразил восхищение достижениями Украины: «То, чего вы и ваша команда достигли за очень короткий промежуток времени, является удивительным». Представитель США также подчеркнул, что не иначе, как феноменальными успехи Украины не назовешь, ведь стране удалось сделать за три года прорыв в разных сферах и отраслях.
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