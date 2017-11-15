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В Украине восстановлена работа газоперерабатывающего завода

В Украине восстановлена работа газоперерабатывающего завода
В Харьковской области был снова запущен Шебелинский газоперерабатывающий завод, где был проведен плановый ремонт оборудования. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной добывающей компании «Укрзагдобыча», впервые завод не работал такой длительный период.

Ремонтные работы оборудования должны были начаться еще 22 октября, и завод остановили в этот день. Согласно утвержденным графикам, восстановление работы предприятия было запланировано на 11 ноября, однако произошла небольшая задержка. За все время, отведенное на плановые работы, удалось завершить абсолютно все пусковые работы технологического оборудования предприятия.

За это время был выполнен большой объем работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту технологического оборудования. Отметим, что ранее сообщалось о том, что в текущем году были существенно увеличены объемы транзита нефти через Украину – по итогам первых десяти месяцев они возросли на четыре процента. Общий объем транзитной нефти достиг 11,738 миллионов тонн.
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