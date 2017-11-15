В Минсоцполитики рассказали, что будет с льготами на проезд для граждан Украины

Украинское правительство ведет подготовку над монетизацией льгот на проезд в транспорте, согласно которой вместо уже обычных для украинских граждан льгот они будут получать денежную компенсацию. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое заявление сделал глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева. По его словам, ныне действующая система предоставления льгот устанавливает неравенство.
«К примеру, если вы являетесь жителем Киева, у вас есть возможность ежедневно использовать четыре вида транспорта, однако если речь идет о проживающих в деревне в Житомирской области, то вы будете пользоваться метро раз или два в год», - утверждает Рева.
В то же время, по информации на сегодняшний день в Украине нет лимитов для льготного проезда на транспорте, что способствует злоупотреблению со стороны пассажиров – они ездят без всяких ограничений, в то время, как государство вынуждено компенсировать стоимость проезда, подчеркнул глава Минсоцполитики. Благодаря новой системе, по словам министра, этот перекос будет устранен. «Человеку будет предоставлена месячная сумма, и если он проживает в городе с соответствующим видом транспорта, ему выплачивается деньгами льгота – и в рамках этой суммы он пользуется услугой», - сказал Рева.