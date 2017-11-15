В НАБУ заявили о возможности остановки работы ведомства

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что уже в текущем месяце ведомство может полностью прекратить работу, в связи с чем украинского президента Петра Порошенко просят не подписывать закон №6232, который вносит многие изменения в текущее законодательство, сообщает replyua.net.
«Подписание президентом Украины закона №6232 станет причиной коллапса в работе НАБУ и других органов досудебного расследования, а также парализует систему украинского правосудия Украины. Помимо этого, немалое беспокойство вызывает прогнозируемое завершение 20 ноября текущего года полномочий следственных органов по осуществлению предварительного расследования в уголовных производствах, относящихся к подследственности НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года (примерно 3,5 тыс. производств)», — сообщает пресс-служба бюро.
Согласно прогнозам Бюро, передача такого количества производств в НАБУ, в штате которого работает около 200 детективов, «приведет к фактическому прекращению всех текущих расследований Бюро в отношении главных коррупционеров».