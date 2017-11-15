В Харькове кислотой облили автомобиль российского генконсула

Группа неизвестных лиц в городе Харькове повредили автомобиль, владельцем которого является генеральный консул Российской Федерации. Как передает replyua.net, соответствующую информацию представили в отделе коммуникаций правоохранительных органов Харькова.
«Согласно предварительной информации, неизвестные облили иномарку веществом, которая разъедает лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства. С заявлением соответствующего содержания13 ноября примерно в 11:20 в полицию обратился 46-летний генконсул Генерального консульства Российской Федерации в Харькове», - сказано в сообщении полиции. Сотрудники следственно-оперативной группы
Шевченковского отдела полиции провели осмотр автомобиля и места происшествия, а также опросили возможных свидетелей.
В связи с фактом происшествия было принято решение об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или порча имущества) Уголовного Кодекса Украины. Продолжается проведение следственных действий. Кроме того, в розыске и далее находятся лица, которые совершили данное преступление.