Рева: «Льготы на транспорте будут монетизированы»

Андрей Рева, министр соцполитики, заявил о том, что, помимо монетизации субсидий, правительство Украины скоро собирается осуществить монетизацию льгот на транспорте.
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, Рева при этом подчеркнул, что льгот больше не будет, а вместо них малообеспеченным и льготным слоям населения будут выделять денежные компенсации. По мнению министра, система предоставления льгот, которая сейчас действует в Украине, только закрепляет социальное неравенство. «Например, если вы живете в Киеве, вы каждый день можете пользоваться четырьмя видами транспорта, а если живете в деревне в Житомирской области, то вы в лучшем случае раз или два раза в год будете пользоваться метро», - заявил министр.
Также Рева отметил, что сейчас в Украине еще не установлены лимиты для проезда льготников на транспорте, и со стороны пассажиров наблюдаются злоупотребления, поскольку они начали ездить на транспорте без каких-либо ограничений, а государство всегда компенсирует стоимость проезда. По мнению Ревы, монетизация устранит такой дисбаланс – все будут пользоваться транспортом на ту сумму, которую выделит государство.