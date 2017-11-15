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Нардеп Высоцкий рассказал планировал ли убийство Медведчука

Нардеп Высоцкий рассказал планировал ли убийство Медведчука
Как передает replyua.net, нардеп от «Народного фронта» Сергей Высоцкий рассказал, что сегодня его коллега по парламенту нардеп от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко обвинил его в подготовке покушения на олигарха Виктора Медведчука.

«Кроме заявления о том, что я планируют убийство Медведчука, близкий к нему депутат Нимченко в ходе заседания нашего комитета фактически признал, что нападение на съемочную группу «Схем» осуществляла охрана Медведчука», – написал Высоцкий в Facebook. По его словам, когда Нимченко пришел на комитет он подумал, что он заявит о непричастности кума Путина к этому, но, оказалось, все наоборот. Он признал, что давление на журналистов оказывалось именно официальной охраной главы «Украинского выбора».

По словам Высоцкого, это очень хорошая иллюстрация слов о реванше, который так жаждут экс-регионалы. Охранники и соратники кума Путина бьют украинских журналистов и даже не хотят это скрывать. Потому что знают - пока Банковая имеет интерес в Медведчуке никаких последствий для того не будет, хоть из пулемета тех журналистов стреляй.
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