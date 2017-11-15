Переговоры Волкера и Климкина, - подробности

Так, в своем сообщении Волкер отметил: «Вчера я имел разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным после того, как провел встречу с советником российского лидера Владимира Путина Владиславом Сурковым. С главой внешнеполитического ведомства Украины мы обсудили дальнейшие шаги и важность сохранения координации».
В свою очередь в своем микроблоге в «Твиттере» министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после разговора с Волкером, отметил: «Это уже 5-я или 6-я встреча с Куртом за последние несколько дней. Я очень благодарен за преданность нашему общему делу. Мы видим, что Российская Федерация не хочет «творить мир», а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все как есть и даже еще хуже сделать. Однако это не пройдет. Мы работаем дальше».