Дипломат оценил будущие перспективы отношений Польши и Украины

Несмотря на возникшие разногласия по целому ряду вопросов между Польшей и Украиной, серьезного полномасштабного конфликта между двумя государствами не будет. Как информирует replyua.net со ссылкой на Громадське Радио, такое мнение высказал Андрей Дещица, посол Украины в Польше.
«У нас есть определенные противоречия относительно взгляда на историческое прошлое и относительно подходов к исторической политике. Это лишь один аспект двусторонних отношений. У нас прекрасно развиваются отношения в экономической сфере, у нас прекрасно развиваются отношения в военной сфере, у нас прекрасно развиваются отношения в культурной сфере, в академической сфере», - подчеркнул дипломат. По словам Дещицы, в ближайшее время обе стороны «обменяются» визитами вышестоящего руководства. Посол рассказал, что ожидаются визиты украинцев в Польшу – представителей Минобороны, Ассоциации ректоров Украины, администрации Госпогранслужбы.
Помимо этого, дипломат анонсировал важный фестиваль украинской культуры, который совсем скоро пройдет в трех польских городах – Вроцлаве, Гданьске и Люблине. Дипломат добавил, что на повестке дня стоит лишь запланированный ранее визит в Украину Анджея Дуды, президента Польши.