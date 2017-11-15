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В Польше рассказали, на что готов Путин для завоевания Украины

В Польше рассказали, на что готов Путин для завоевания УкраиныПредседатель оборонного ведомства Польши Антони Мацаревич во время своего интервью New York Observer заявил, что российский лидер Владимир Путин желает получить Украину, используя при этом любые средства, пишет replyua.net.

Так, давая ответ на вопрос о том, чего хочет президент Российской Федерации, глава Минобороны Польши сказал, что Путин «хочет Украину». При этом польский чиновник отметил: «Он хочет получить Украину при помощи любых средств. Все, что нужно. Путин имеет много карточек. Он желает восстановить империю. Он также хочет иметь возможности в Польше и других странах. Однако Украина обязательно должна быть частью империи, неотъемлемой частью».

В это же время Мацаревич подчеркнул, что Владимир Путин прекрасно понимает, что империи без Украины не будет. Министр обороны уточнил: «Российский президент понимает, что без Украины империи не будет. Однако он сделал большую ошибку. В настоящее время американские войска, благодаря Владимиру Путину, находятся недалеко от границы Украины, и, вероятней всего, президент РФ потерял Киев».
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Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

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