В Польше рассказали, на что готов Путин для завоевания Украины

Так, давая ответ на вопрос о том, чего хочет президент Российской Федерации, глава Минобороны Польши сказал, что Путин «хочет Украину». При этом польский чиновник отметил: «Он хочет получить Украину при помощи любых средств. Все, что нужно. Путин имеет много карточек. Он желает восстановить империю. Он также хочет иметь возможности в Польше и других странах. Однако Украина обязательно должна быть частью империи, неотъемлемой частью».
В это же время Мацаревич подчеркнул, что Владимир Путин прекрасно понимает, что империи без Украины не будет. Министр обороны уточнил: «Российский президент понимает, что без Украины империи не будет. Однако он сделал большую ошибку. В настоящее время американские войска, благодаря Владимиру Путину, находятся недалеко от границы Украины, и, вероятней всего, президент РФ потерял Киев».