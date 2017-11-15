На журналиста Казанского подан иск в суд из-за «заказного» материала

Представители Сергея Белогородского подали иск в суд против Дениса Казанского, журналиста из Донецка, который в своем посте обвинял Белогородского в сепаратизме.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Юлия Семенчук. «Сообщаю Вам официально, как защитник Белогородского С. А., что на сегодняшний день сформирован и направлен иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации», - отметила Семенчук. Она рассказала, что Казанский назвал сепаратистом ее подзащитного еще до решения суда, а также писал о судебном процессе, ни разу не побывав в зале суда. По мнению адвоката, Казанский пишет заказные материалы, и такие «провокации бьют по репутации ее клиента».
СМИ писали, что Сергей Белогородский был арестован в мае 2016. По заявлению бывшего бизнес партнера Владислава Дрегера, который при Януковиче просидел в изоляторе почти три года, ему вменяли рейдерство. После задержания Белогородского в 2016 году, одновременно на шести его предприятиях в Донецкой и Луганской областях произошла смена собственников.