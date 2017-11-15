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Медведчук: Путин лично обсудит с боевиками ОРДЛО вопрос обмена заложников

Медведчук: Путин лично обсудит с боевиками ОРДЛО вопрос обмена заложниковВиктор Медведчук, являющийся председателем общественного движения «Украинский выбор» провел встречу со своим кумом, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которой стороны обсудили вопрос обмена заложников на Донбассе, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».

Так, российская пресса пишет, что Виктор Медведчук сообщил, что украинская сторона готова освободить более трехсот человек в рамках обмена пленными на Донбасса. При этом Киев ожидает от террористов «ЛДНР» освобождения более 70 человек до Нового года.

Агентство процитировало Медведчука так: «На сегодняшний день к обмену пленными готово большое количество людей, и Украина готова сегодня освободить 306 человек. При этом Киев рассчитывает на освобождение Луганском и Донецком 74 человек, и это было бы реально осуществить до новогодних праздников». Владимир Путин, в свою очередь, как отмечает издание, «поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене пленными» между украинской стороной и ОРДЛО и пообещал, что «обсудит лично этот вопрос с руководителями непризнанных республик». Путин заявил: «Я все сделаю, что зависит от меня, переговорю с руководством и Луганской и Донецкой республики. Очень надеюсь, что то, что предлагаете вы, будет реализовано».
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Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

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