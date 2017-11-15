Медведчук: Путин лично обсудит с боевиками ОРДЛО вопрос обмена заложников

Так, российская пресса пишет, что Виктор Медведчук сообщил, что украинская сторона готова освободить более трехсот человек в рамках обмена пленными на Донбасса. При этом Киев ожидает от террористов «ЛДНР» освобождения более 70 человек до Нового года.
Агентство процитировало Медведчука так: «На сегодняшний день к обмену пленными готово большое количество людей, и Украина готова сегодня освободить 306 человек. При этом Киев рассчитывает на освобождение Луганском и Донецком 74 человек, и это было бы реально осуществить до новогодних праздников». Владимир Путин, в свою очередь, как отмечает издание, «поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене пленными» между украинской стороной и ОРДЛО и пообещал, что «обсудит лично этот вопрос с руководителями непризнанных республик». Путин заявил: «Я все сделаю, что зависит от меня, переговорю с руководством и Луганской и Донецкой республики. Очень надеюсь, что то, что предлагаете вы, будет реализовано».