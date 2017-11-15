Эксперт: не нож в спину, а простая экономика – Россия купила Беларусь, потратив с 2005 по 2015 год – 106 млрд. долларов США

Как передает replyua.net, первый вице-спикер парламента и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко назвала голосование Беларуси в ООН по резолюцию по Крыму «ножом в спину». По словам блогера Александра Деркача, странно слышать от Ирины Геращенко про «нож в спину» от братьев из Беларуси во время голосования в ООН по крымскому вопросу. Если отбросить братские речи и ритуальные объятия президентов, то разве можно было на что-то другое рассчитывать?
Блогер отмечает, Беларусь и все «экономическое чудо» Лукашенко давно и прочно висят на дружеской веревке Кремля. В сентябре прошлого года Международный валютный фонд подготовил любопытный отчет о состоянии экономики страны. Общая прямая и косвенная поддержку со стороны России через кредиты, цены на энергоносители и другие товары составила 106 млрд. долларов за период с 2005 по 2015 год. Около 10 млрд в год. От 11 до 27 процентов ВВП в разные периоды. По полторы тысячи долларов на душу населения.
Александр Деркач подчеркивает, экономика, а, следовательно, и бюджет и социальная сфера полностью зависят от России. На нее приходится 40 процентов импорта и 56 процентов экспорта. 60 процентов акций белорусских предприятий принадлежит россиянам. «Хорошо это или плохо, не нам судить, но поскольку, как когда-то справедливо заметил товарищ Ленин, политика – это концентрированное выражение экономики, то вот оно так и голосуется. Киргизия и Зимбабве из того списка наверняка в копейки обошлись», – резюмировал блогер.