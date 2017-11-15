За час своего выступления Тимошенко «вылила» ведро грязи на Порошенко и ни разу не обвинила Россию и Путина в агрессии против Украины

Как передает replyua.net, в Киеве проходит седьмой этап 14-го съезда партии «ВО «Батькивщина», сообщили в пресс-службе партии. Как отметил в своем блоге политический обозреватель и аналитик Павел Нусс, выступая на съезде своей политсекты Юлия Тимошенко традиционно много говорила исключительно в контексте дикого популизма и критиканства всего и всех.
По словам аналитика, фактически, весь ее спич был построен на критике политики президента Порошенко и команды в правительстве, на тотальной «зраде», привычно и откровенно врала о «запрете провести съезд в Украинском доме», о «победе ее партии на выборах в объединенных территориальных громадах» и много другой грязной лжи.
Павел Нусс отмечет, что больше всего его удивляет одержимость Тиошенко реваншем. «Меня не перестают удивлять не «батькивщиновцы», а те, кто голосует за эту политическую, откровенно пророссийскую структуру, лидер которой за час своего выступления с партийной трибуны ни разу не обвинила Россию и Путина в агрессии против Украины, ни слова», – отметил эксперт.