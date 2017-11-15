К российским захватчикам на Донбассе могут присоединиться белорусские

Как информирует replyua.net, в МИД Беларуси заявили, что готовы направить своих миротворцев на Донбасс, если против не будет ни одна из сторон конфликта. По словам блогера и журналиста Романа Цимбалюка, в ситуации, когда русский оккупационный корпус на Донбассе никто не собирается перекрашивать в «миротворцев», о чем неоднократно заявляли в Украине, Москва решила сделать ход конем. Иначе, позицию белорусов не назовешь.
По словам журналиста, свои «миротворческие» услуги предложили белорусы. Те самые, которые голосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, став тем самым на сторону оккупантов. Страна, которая претендует на статус миротворца, могла бы воздержаться, не говоря уже, что на белорусской территории воруют граждан Украины и отправляют в российские СИЗО.
«Вообще-то Минск – ближайший военный союзник Москвы. Достаточно вспомнить, как в сентябре пугали Европу своими военными учениями «Запад-2017». И тут нам следует хорошо подумать, не окажутся ли «нейтральные белорусы» такими же русскими захватчиками?», – задается вопросом Роман Цимбалюк.