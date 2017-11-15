Полторак рассказал о возможности участия РФ в миссии ООН на Донбассе

В частности Степан Полторак заявил: «Мы исключаем всякую возможность участия российских войск в будущей миротворческой миссии на юго-востоке Украины. Я верю в том, что такая миссия на Донбассе может стать возможной и при поддержке наших международных друзей. Запланированное удастся сделать реальностью».
В это же время глава оборонного ведомства Украины отметил, что миротворческая миссия Организации объединенных наций должны быть развернута на всей территории Донбасса, которая в настоящее время находится под временной оккупацией пророссийских боевиков. Степан Полторак также подчеркнул: «Будущая миротворческая миссии ООН с мандатом деятельности должна быть развернута на всей временно оккупированной территории Донбасса. Это наш главный критерий».