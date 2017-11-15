«Люди живут, словно бомжи»: В Крыму опровергли рассказы о хорошей жизни на полуострове

По информации журналистов «Кры.Реалии», жители аннексированного Крыма начали жаловаться, что у них существенно ухудшился уровень жизни за несколько последних лет, передает replyua.net. В частности, отмечается, что гостем прямого эфира стал эксперт из России по полуострову Игорь Рыбов. По его словам, на территории оккупированного Крыма существенно вырос уровень жизни — люди «работают и зарабатывают», а показатель безработицы не превышает одного процента.
Однако такие «сказки» стали поводом для возмущения Крымчан. Люди принялись звонить в эфир и рассказывать, какова на самом деле жизнь на полуострове. «Российский оратор сказки рассказывает про Степашу и Хрюшу. Сейчас накопить денег просто нереально. Средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей, может 18 где-то. У педагогов выходит 20 тысяч максимум. Идет полное обнищание», — сообщил один из жителей Крыма. Другой радиослушатель добавил, что средняя зарплата и того меньше – около 10 тысяч рублей.
«Во времена украинской власти мне хватало пенсии и еще оставалось. Сейчас я еле дотягиваю. Силовики Хорошие пенсии и зарплаты у силовиков, а простые люди живут, словно бомжи», — сделал вывод третий крымчанин в эфире радиоэфира.