Украина опустилась в рейтинге Freedom House по свободе Интернета

Позиции Украины в рейтинге составляемого экспертами Freedom House рейтинга свободы в сети Интернет продолжают снижаться, о чем сообщает replyua.net. В том числе, рейтинг, который носит название «Манипулирование социальными меди для подрыва демократии» опубликован на сайте организации. За текущий год Украина получила 45 баллов (чем больше, тем хуже ситуация). Таким образом, наша страна оказалась в категории «частично свободных стран». Важно добавить, что рейтинг Украины не прекращает падать с 2012 года. Однако «частично несвободной страной» она оказалась в 2014 году.
«В Украине ухудшилась ситуация со свободой интернета после беспрецедентной цензуры российских интернет-платформ и убийства ведущего независимого онлайн-журналиста Павла Шеремета», - подчеркивается в тексте доклада. Кроме того, стало известно, что на территориях, подконтрольным «Л/ДНР» действуют либо «республиканские» онлайн-провайдеры, либо трафик идет через Россию.
В перечне позитивных аспектов организация назвала развитие рынка телекоммуникационных услуг, который является довольно либеральным, а также рост интернет-покрытия в нашей стране (показатель достиг 63% в 2016 году).