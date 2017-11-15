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ГПСУ начала усиленно охранять границу со Словакией

ГПСУ начала усиленно охранять границу со СловакиейСамые проблематические участник государственной границы между Украиной и Словакией сотрудники ГПСУ усилили дополнительным персоналом, служебными собаками и военной техникой, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-центра Государственной пограничной службы Украины, обнародованное в среду, 15 ноября 2017 года.

В сообщении ведомства отмечается, что на участок Чопского отряда были направлены дополнительные резервы Госпогранслужбы Украины. В пресс-центре отметили: «В настоящее время наиболее угрожающие участки государственной границы на этом направлении были усилены дополнительным персоналом, военной техникой, а также служебными собаками».

ГПСУ начала усиленно охранять границу со Словакией

Также в сообщении ГПСУ говорится, что пограничники были экипированы наиболее современными видами спецтехники. В ведомстве также подчеркнули, что сравнительно с аналогичным периодом минувшего года, на протяжении летних и осенних месяцев 2017-го количество задержанных нелегальных мигрантов увеличилось на 80 процентов. В Госпогранслужбе заявили: «К примеру, за период с июня по ноябрь 2016 года были задержаны 161 незаконный мигрант. А за такой же период времени этого года - 289».
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