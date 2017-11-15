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Журналист: друзей из «Оппоблока» на оккупированных территориях ждет – пуля, а в лучшем случае – подвал

Журналист: друзей из «Оппоблока» на оккупированных территориях ждет – пуля, а в лучшем случае – подвал
Как передает replyua.net, одиозный нардеп от «Оппоблока» Евгений Балицкий во время спора в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что с такой философией, какая есть сегодня в Украине, когда бывшим регионалам предлагают уехать из Украины можно потерять еще часть территории страны, потому что, по словам, Балицкого, если он и уедет в Россию, то с частью территории своего избирательного округа в Запорожской области.

Как отметил в своем блоге украинский журналист Роман Цимбалюк, Балицкий рассказал о своем «прекрасном» плане отъезда в РФ «со своими территориями» в Запорожской области. В качестве примера, он привел пример Крыма и Донбасса. По словам журналиста, план, действительно, прекрасный, только есть маленький, но важный нюанс. Украинских предателей, особенно из бывшей Партии регионов, оккупационные власти умножают на ноль, и они, поджав хвосты уезжают в свободную Украину или тихонько пишут книги в Москве на тему «как все потерять и ничего не понять».

Цимбалюк отмечает, Балицкий может спросить у своих луганских и донецких сопартийцев из «Оппоблока», как часто они ездят в свои родные города. Они бы ему ответили, что путь домой им заказан, хотя в 2014 году они говорили, что-то подобное как вот сам Балицкий. «Что ждет друзей из «Оппоблока» на оккупированных территориях – пуля, а в лучшем случае подвал. В Крыму происходит похожая ситуация, когда местных коллаборантов понемногу замещают кадрами из материковой РФ. Россия действительно с удовольствием захватывает украинские территории, но только у нее на этот случай свои гауляйтеры есть», – резюмировал блогер.
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