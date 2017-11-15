Суд приступит к рассмотрению дела Насирова 27 ноября

27 числа текущего месяца в 16:15 в столичном Шевченковском районном суде начнется рассмотрение обвинительного акта по отношению к Роману Насирову, отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины. Как передает replyua.net, соответствующая информация опубликована на сайте Государственной судебной администрации. Отмечается, что в качестве потерпевшей стороны по указанному делу выступает ПАО «Укргазвидобування». Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры 10 ноября вручили Насирову обвинительный акт и передали его дело в суд.
НАБУ и САП предъявили обвинения в адрес Насирова в связи с тем, что он прибег к злоупотреблению властью и служебным положением, что стало причиной ущерба на сумму примерно два миллиарда гривен. Следствие утверждает, что на посту руководителя Госфискальной службы он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.
7 марта текущего года Соломенский районный суд приняли решение об избрании Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.