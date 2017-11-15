Сахарный диабет в Украине: озвучена шокирующая статистика

На сегодняшний день сахарным диабетом в Украине болеют около одного миллиона человек, и пятая часть из них – инсулинозависимые люди. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, теперь это заболевание «помолодело», и им страдают не только люди преклонного возраста, но даже и маленькие дети.
Инсулином больных обеспечивает государство, эти лекарства стоят миллиарды гривен в год. Но один инсулин не способен решить всех проблем диабетиков. Активист Александр Кацуба говорит, что сахар в крови измеряет по меньшей мере четыре раза в сутки за свой счет. Министерство здравоохранения помогает гражданам, однако необходимых лекарств и материалов все равно не хватает. К примеру, в 2017 году ведомство закупило большую партию тест-полосок для беременных женщин и детей.
Предполагается выделять семьсот единиц для каждого больного пациента, однако это очень мало. На эти тест-полоски уходят тысяч гривен, и пенсионеры признаются, что у них нет таких огромных средств. Статистика по диабету в мире не лучше, чем в Украине – по прогнозам экспертов, в 2030 году эта болезнь будет диагностирована у каждого десятого человека.