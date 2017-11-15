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Военный эксперт пояснил, почему Путин будет вынужден уйти из Донбасса

Военный эксперт пояснил, почему Путин будет вынужден уйти из Донбасса
В своей статье для сайта «Апостроф» военный обозреватель Юрий Карин, также являющийся главным редактором сайта «Информационное сопротивление», предположил, что ряд факторов внешнеполитического характера будет способствовать уходу российских войск из Донбасса, передает replyua.net.

«Достаточно большую ставку в Москве делали на проблему Северной Кореи. Согласно логике вещей, Соединенные Штаты Америки, само собой, в первую очередь озабочены возможностью нанесения КНДР ядерного удара по территории Штатов либо их союзников. А вот украинский вопрос может быть отодвинут на более дальние позиции. Он также может быть предметом торгов и уступок. При этом ставка не сыграла. Союзника Путина принудят к миру, но в коалиции с Поднебесной», - пишет Карин.

Эксперт считает, что Российской Федерации, рано или поздно, все же придется уйти из Донбасса. «При этом до момента, пока будет достигнута договоренность, от России можно ожидать любых неадекватных шагов – эскалации конфликта (после президентских выборов) и тому подобное», - добавил военный обозреватель
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