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Евросоюз высказал недовольство реформами в Украине

Евросоюз высказал недовольство реформами в Украине
В Евросоюзе попытались найти прогресс в украинских реформах, чтобы ситуация не выглядела слишком отрицательной. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, реформы в Украине обсуждались на Форуме ассоциаций в Украине.

Представители Евросоюза высказались о том, что прогресс Украины по выполнению Соглашения об ассоциации не слишком заметен. «Мы хотим послать Украине сигнал, где мы находимся в исполнении Соглашения, но в то же время мы не хотим демотивировать. Ведь мы прекрасно понимаем, какая работа стоит даже за одним законом в сфере санитарии и фитосанитарии, который был принят сейчас», - заявила Эвелина Шульц, представитель ЕС в Украине.

Петер Вагнер, председатель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии, согласился с доводами Шульц и отметил, что также нужно сказать и о позитивных моментах, достигнутых Украиной. «Мне приходится убеждать Брюссель: ваши коммуникации слишком негативные, нужно больше позитива», - подчеркнул Вагнер. Он добавил, что Евросоюз уже намекает Украине – выполнение СА, прежде всего, выгодно ей самой.
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