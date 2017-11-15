Такой работы Генпрокуратура не демонстрировала даже в первые два месяца после Революции, – политолог



Как



По мнению политолога, кто бы что не говорил, но так не работала прокуратура, даже в первые два месяца после Революции, а теперь работает и есть конкретные приговоры, конкретные поступления в бюджет, в конце концов. «Представляю масштабы этой деятельности в разы, если бы судьи отрабатывали так же эффективно, а не внезапно «шли в декрет», «ложились в больницу», «теряли дела и материалы», «не сочли необходимым привлекать доказательства и опрашивать свидетелей», просто затягивали или закрывали дела», – отметил Голобуцкий.



Он отмечает, что немало также примеров, как судьи назначали пойманному на горячем коррупционеру залог в размере 1/100 от последней взятки. В этом свете вполне дельные предложения в УПК – запретить залог для задержанных с поличным взяточников и коррупционеров. Правильнее будет, если они будут сидеть в СИЗО, тогда очень быстро масса сторонников скорейшего формирования антикоррупционного суда критически вырастет, в том числе в местах временного задержания.

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Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины Как передает replyua.net , больше 1,5 миллиарда долларов Януковича. 800 миллионов гривен Курченко. 200 миллионов долларов уголовной команды Януковича. Такие сумы были возвращены в бюджет, благодаря работе Генпрокуратуры Украины. Как отметил в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, это каждый раз в определенной степени шокирует. С одной стороны, впечатляют масштабы «работы» Януковича и компании. С другой – удивляет проактивный, профессиональный подход, как ни странно, ГПУ.По мнению политолога, кто бы что не говорил, но так не работала прокуратура, даже в первые два месяца после Революции, а теперь работает и есть конкретные приговоры, конкретные поступления в бюджет, в конце концов. «Представляю масштабы этой деятельности в разы, если бы судьи отрабатывали так же эффективно, а не внезапно «шли в декрет», «ложились в больницу», «теряли дела и материалы», «не сочли необходимым привлекать доказательства и опрашивать свидетелей», просто затягивали или закрывали дела», – отметил Голобуцкий.Он отмечает, что немало также примеров, как судьи назначали пойманному на горячем коррупционеру залог в размере 1/100 от последней взятки. В этом свете вполне дельные предложения в УПК – запретить залог для задержанных с поличным взяточников и коррупционеров. Правильнее будет, если они будут сидеть в СИЗО, тогда очень быстро масса сторонников скорейшего формирования антикоррупционного суда критически вырастет, в том числе в местах временного задержания.