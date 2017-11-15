В 2018-м первый этап повышения акциза на сигареты принесет в бюджет почти 12 миллиардов гривен

Вчера Верховная Рада проголосовала в первом чтении Бюджет-2018, а также приняла несколько соединенных законов – в частности, по повышению акцизов и ренты. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, Украина постепенно приближается к европейским реалиям: к 2020-му акциз на сигареты должен постепенно достичь 90 евро с 1000 штук. В 2018-м первый этап повышения принесет в бюджет почти 12 миллиардов гривен. Так же растет рента за пользование водными и лесными ресурсами, а также недрами, кроме добычи полезных ископаемых, – это еще плюс 716 миллионов в Бюджет-2018.
Политолог отметил, в то же время принято образовательные субвенции для сельских школ и внесены изменения в принцип применения «дотаций выравнивания»: в результате местные бюджеты перечислят в центральный бюджет в несколько раз меньше суммы, от перевыполнения по бюджетным поступлениям, а по некоторым частям Киев не только не займет долю поступлений, хотя в этом году забрал, но и наоборот, отправит на места определенную сумму дотаций. То есть, процесс децентрализации постепенно получает живое экономическое наполнение.