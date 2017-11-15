Канада и Швеция поддержали введение миротворцев на Донбасс

Как передает replyua.net, министр обороны Украины Степан Полторак во время участия в Международной конференции ООН провел результативные переговоры с министрами обороны Канады и Швеции. Главы военных ведомств этих стран высказали свою поддержку миротворческой миссии ООН на Донбассе, которую инициирует Украина.
Как рассказал у себя в Facebook советник президента, военный волонтер Юрий Бирюков, раньше свою поддержку Украине постоянно демонстрировала дружественная Канада, но вот весьма неожиданно к ней присоединилась Швеция. По словам Бирюкова, это ведь не просто шведские инструкторы. Это не просто обучение – прыгай сюда, бегай туда. Это постоянные контакты на уровне генеральных штабов. Это значительно более глубокое и плотное информирование партнеров о реальных событиях на Востоке.
Волонтер подчеркивает, это плотное сотрудничество со страной, которая не входит в НАТО, но является стратегическим партнером Альянса, со страной, у которой оборонная промышленность на топовых позициях. Это начало подготовки по обсуждению возможного подписания договора об оборонном сотрудничестве и военно-техническом сотрудничестве. «Более плотно это будет обсуждаться в Киеве весной следующего года, во время будущего визита министра обороны Швеции Петера Хультквиста в Украину», – резюмировал Бирюков.