Эксперт: «Мне говорят, что я продался Путину, но Украина входит в период, когда плохих новостей будет все больше»

Соломон Манн, израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что подписчики обвинили его в том, что он якобы продался Путину и специально пишет зраду, чтобы внушить безнадежность в украинцев, информирует replyua.net.
«Спешу вас уверить, что я не придумываю ни одного факта, и мне непонятно, как народ будет сопротивляться, если он ничего не будет знать о плохом? Я не люблю наносить кому-либо душевные травмы и делать людям больно, потому я обращаюсь к моим дорогим украинским друзьям и уважаемым украинским подписчикам. Украина входит в очень тяжелый период, когда хороших новостей будет меньше и меньше, а плохих - все больше и больше», - отмечает эксперт.
По словам Манна, если украинцы хотят увидеть реальность, они должны оставаться у него в подписчиках, заходить, читать и обсуждать посты, однако, если существующая реальность болезненна и доставляет неудобства, лучше отписаться и больше не читать его блог. «Тогда вам необходимо перейти в блог Олега Пономаря, который именно так вам все и подаст, что вам будет спокойнее на душе», - добавил Манн.