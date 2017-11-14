В «Газпроме» отчитались о поставках газа в «Л/ДНР»

В компании государства-агрессора сообщается, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед российским «Газпромом» за поставленный с 2013-го по первый квартал 2017-го газ по сравнению с 2016 годом стала большей на триста миллионов долларов США и достигла 3,34 миллиарда «зеленых». Такая информация приводится в отчете «Газпрома» за первый квартал. В настоящее время пока еще нет соответствующих данных за второй и третий кварталы.
Российская компания отмечает, что «Газпром» начал прямые поставки в юго-восточные регионы Украины в феврале месяце 2015 года, когда «Нафтогаз» прекратил поставлять туда «голубое топливо», объясняя это тем, что из-за боевых действий на Донбассе были разрушены газопроводы. Примечательно, что такие поставки являются предметом негласного спора – российский «Газпром» считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить украинский «Нафтогаз». А вот украинская сторона, в свою очередь, напротив, этих поставок не признает.