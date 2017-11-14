«Дело рюкзаков»: фемида не изменила меру пресечения Авакову

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Мера пресечения для сына главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в виде личного обязательства не была изменена Апелляционным судом Киева. Во вторник, 14 ноября вечером суд принял соответствующее решение, пишет replyua.net.Председательствующий судья огласил резолютивную часть решения, заявив: «Коллегия судей Апелляционного суда постановила: оставить без изменения постановление следственного судьи Соломенского суда Киева. Апелляционная жалоба прокурора САП Василия Кричуна оставил без удовлетворения. Постановление суда обжалованию не подлежит». Согласно со словами судьи, полный текст постановления будет объявлен 19 ноября в 16 часов 50 минут.Как ранее уже сообщалось, Соломенский районный суд Киева, 1 ноября избрал Александру Авакову и еще двум фигурантам «дела рюкзаков» меру пресечения в виде личного обязательства. Как известно, сын председателя Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александр, подозревается в поставках рюкзаков для сотрудников украинской полиции по завышенным ценам.