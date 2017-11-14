Долговая яма: суд начал банкротство «Днеправиа» Коломойского

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13 ноября в Днепропетровской области хозяйственным судом региона была начата процедура банкротства ПАО «Днеправиа» по иску «Укртатнафты», о чем пишет replyua.net, ссылаясь на сообщение enkorr.Сообщается, что началу процедуры банкротства послужил долг аивакомпании за авиационное топливо Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в размере 163,3 миллиона гривен без учета пени и штрафов. Долг в аналогичном размере был подтвержден этим же судом в июне 2017 года. Примечательно, что компания «Днеправиа» признала свою задолженность и даже не оспаривала решение суда о его подтверждении.Известно также, что этот долг был сформирован по документу о поставке авиатоплива от сентября месяца 2010 года. Согласно с договором за шесть лет в компанию «Днеправиа» было поставлено авиационного топлива на сумму в 440,4 миллиона гривен. Из этой суммы было оплачено только 277,1 миллиона в национальной валюте Украины. Ранее уже сообщалось, что фемида, 30 марта 2017 года обязала собственника «Днеправиа» компанию «Галтера» возвратить государству 94,6 процента акций авиакомпании. В настоящее время по этому поводу продолжается судебное разбирательство. Напоследок отметим, что «Днеправиа» входит в сферу влияния группы «Приват» через компанию «Галтера».