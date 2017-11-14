Во Всемирном банке озвучили ежегодные потери Украины от коррупции

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Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким во время пресс-конференции заявил, что ежегодно из-за проблем с коррупцией Украина теряет 1-2 процента потенциального экономического роста, пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Кроме того, Йонг Ким подчеркнул, что антикоррупционный суд должен быть создан в стране как можно скорее.В частности он заявил: «Конкретную дату, когда это будет сделано, я не слышал. Все инвесторы ожидают этого следующего шага от украинской власти. Теперь же необходимо, чтобы мы все почувствовали, что это на самом деле серьезные намерения и начали инвестировать». Также президент Всемирного банка отметил, что без реформ никакого инвестирования в Украину не будет. Он заявил: «Без реформы мы не можем этого сделать. Это нужно сделать как можно скорее, чем быстрее – тем лучше».В соответствии со словами президента ВБ, следующим шагом Украины в борьбе против коррупции, является создание независимого антикоррупционного суда. Ранее уже сообщалось, что глава Всемирного банка убежден, что пенсионная реформа, которую приняла Украина, сможет защитить самые уязвимые слои населения и обеспечит стабильность всей пенсионной системы.