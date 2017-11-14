валюта
СпецтемаКиселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Во Всемирном банке озвучили ежегодные потери Украины от коррупции

Во Всемирном банке озвучили ежегодные потери Украины от коррупцииПрезидент Всемирного банка Джим Йонг Ким во время пресс-конференции заявил, что ежегодно из-за проблем с коррупцией Украина теряет 1-2 процента потенциального экономического роста, пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Кроме того, Йонг Ким подчеркнул, что антикоррупционный суд должен быть создан в стране как можно скорее.

В частности он заявил: «Конкретную дату, когда это будет сделано, я не слышал. Все инвесторы ожидают этого следующего шага от украинской власти. Теперь же необходимо, чтобы мы все почувствовали, что это на самом деле серьезные намерения и начали инвестировать». Также президент Всемирного банка отметил, что без реформ никакого инвестирования в Украину не будет. Он заявил: «Без реформы мы не можем этого сделать. Это нужно сделать как можно скорее, чем быстрее – тем лучше».

В соответствии со словами президента ВБ, следующим шагом Украины в борьбе против коррупции, является создание независимого антикоррупционного суда. Ранее уже сообщалось, что глава Всемирного банка убежден, что пенсионная реформа, которую приняла Украина, сможет защитить самые уязвимые слои населения и обеспечит стабильность всей пенсионной системы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
4528

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

За словами журналіста Лариси Волошиної, перебіжчиків, які зрадили Україну в окупованому Криму, потроху знаходить розплата, яка вершиться руками самих же окупантів, - про це інформує видання

14 ноя 2017
4416

Журналист: «Встречайте, покупайте билеты. Расплатимся за радость оккупации»

Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что с гастролями в Украину едет Константин Райкин, который ранее поддержал аннексию Крыма, информирует replyua.net.

14 ноя 2017
4091

Нечем ответить: РФ поставили на место с ее угрозами украинским журналистам

В своей статье для издания «Крым.Реалии» известный журналист Павел Казарин заявил, что звучавшие из Российской Федерации угрозы об ограничении работы украинских СМИ после того, как на украинскую

13 ноя 2017
4002

В Литве анонсировали конфискацию авто на литовских номерах в Украине, - СМИ

О первых результатах проверок законности экспорта транспортных средств с литовскими номерами в Украину отчитались в таможенном департаменте Литвы. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание

13 ноя 2017
3991

Російський журналіст: повне фіаско Путіна у В’єтнамі вже не радує

Як зауважує російський журналіст-міжнародник Аркадій Дубнов у своєму блозі на порталі «Ехо Москви», російський президент перетерпів чергове фіаско на міжнародні арені, - про це інформує видання

Последние новости

Блогер ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

Нардеп: добре, що ці «ліберали» хоч помиї відрами на своїх критиків не виливають

Український нардеп дала жорстку відповідь на скандальні заяви молдовського президента

«Дело рюкзаков»: фемида не изменила меру пресечения Авакову

Долговая яма: суд начал банкротство «Днеправиа» Коломойского

Експерт: Росія не отримала того результату «Брекзіту», на який розраховувала

Продовжуючи традиції Путіна: росіяни черговий раз осоромились на весь світ

Во Всемирном банке озвучили ежегодные потери Украины от коррупции

Американская газета NYT не изменит карту со «спорным» Крымом

Политолог: помимо Литвы и Грузии есть еще одна страна, которая бы могла стать «критическим другом» Украины

В Украине запретили стерилизацию недееспособных физлиц с согласия опекуна

Дипломат: самое обидное не безрезультативность переговоров Волкера и Суркова, а то, что они опять проходят без нас

НАБУ начало уголовное производство против руководства Минюста

Волк в овечьей шкуре: глава НАПК нарушала антикоррупционный закон, - Соломатина

Блогер: как бы вам там не ездила по ушам Тимошенко и Саакашвили, рая з 70 суток не бывает

Инцидент с флагом Венгрии в Берегово: полиция начала уголовное дело

Банкир: экономику не обманешь поднятием минимальных зарплат или регулированием цен

В законопроекте о Донбассе убрали пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией

Названы причины возможного ухода WizzAir из «Жулян»

Додон заявил о необходимости ликвидировать армию Молдовы

 Новости за день