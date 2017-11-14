В Украине запретили стерилизацию недееспособных физлиц с согласия опекуна

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Депутаты Верховной Рады Украины приняли проект закона №4449, в результате чего стерилизация недееспособного физического лица с согласия его опекуна запрещается. Ссылаясь на «Левый берег» replyua.net информирует, что свои голоса за этот законопроект отдали 231 парламентарий при минимально необходимых 226.Издание отмечает, что соответствующие изменения в законодательстве будут внесены в Основы законодательства по здравоохранению, а также Гражданский кодекс. Кроме того, принятый документ также исключает нормы, которые разрешали проведение психиатрического осмотра лица без его личного осознанного согласия или без согласия его законного представителя.Также отныне психиатрическая помощь амбулаторного варианта и госпитализация в специальное учреждение (психиатрию) может быть выполнена по просьбе или осознанному письменному согласию лица. Насколько известно, Конституционный Суд в июне 2016-го признал положение закона «О психиатрической помощи» в части госпитализации недееспособного лица в психбольницу по просьбе или с согласия его опекуна неконституционным.