НАБУ начало уголовное производство против руководства Минюста

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По факту возможных злоупотреблений со стороны руководства Министерства юстиции Украины Национальным антикоррупционным бюро было начато уголовное производство, о чем говорится в ответе сотрудников НАБУ на запрос «Украинских новостей», пишет replyua.net.В частности, в ответе говорится, что следствие имеет подозрения, что в ходе начисления вознаграждений государственным исполнителям имели место нарушения законодательства Украины. Отмечается, что САП, 2 октября внесла в ЕРДР сведения, имевшие признаки возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины – «Злоупотребление властью». НАБУ сообщило: «В данном случае речь идет о фактах вероятного злоупотребления служебными лицами департамента государственной исполнительной службы Минюста Украины своим служебным положением во время начисления и выплат вознаграждений госисполнителям».Примечательно, что досудебное следствие осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Также отмечается, что только за период двух месяцев 2017 года восемь государственных служащих Минюста получили вознаграждения на сумму более 23 миллионов гривен. Первоначально детективы бюро были намерены вручить первому замминистра ведомства Наталье Севостьяновой подозрение, однако не сделали этого по неизвестным причинам.