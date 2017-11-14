Волк в овечьей шкуре: глава НАПК нарушала антикоррупционный закон, - Соломатина

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Председатель отдела контроля по финансам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в Украине Анна Соломатина заявила, что руководитель НАПК Наталья Корчак нарушала закон о предотвращении коррупции, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Громадське».В сообщении отмечается, что такое заявление Соломатина сделала в ходе брифинга в Украинском кризисном медиа центре при участии парламентариев Светланы Залищук, Мустафы Найема и Виктора Чумака. Согласно со словами Соломатиной, глава НАПК давала прямые распоряжения по проверке отдельных народных избранников и фальсифицировала результаты проверки деклараций. Кроме того, руководитель управления финансового контроля НАПК отметила, что Корчак блокирует переход системы из ручного на автоматический режим проверки.Примечательно, что касательно е-декларирования, Соломатина заявила, что оно применяется для того, чтобы покрывать лояльных к власти чиновников, а также для личного обогащения председателя НАПК. Она отметила: «Лично я получала указания от председателя НАПК для полной проверки отдельных народных депутатов, чтобы они в результате были «правдивыми и честными» и чтобы там не нашли никаких нарушений». В свою очередь экс-сотрудник НАПК Руслан Радецкий, присутствовавший на брифинге, отметил, что такие заявления Соломатиной не соответствуют действительности.