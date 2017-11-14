Инцидент с флагом Венгрии в Берегово: полиция начала уголовное дело

Сообщается, что уголовное производство открыто согласно статье УК Украины о хулиганстве. В настоящий момент правоохранители устанавливают всех лиц, участвовавших в провокации. Также сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее издание сообщало, что 12 ноября в Закарпатской области в райцентре Берегово представители ВО «Свобода» предпринимали попытки сжечь влаг Венгрии. Однако таким планам активистов, по заявлению губернатора региона, помешали сотрудники полиции. В свою очередь власти Венгрии в лице главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, востребовали от Украины незамедлительного расследования происшествия и установления личностей всех виновных за инцидент с сорванным с мэрии Берегово знаменем Венгрии.