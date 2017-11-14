валюта
СпецтемаКиселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Банкир: экономику не обманешь поднятием минимальных зарплат или регулированием цен

Банкир: экономику не обманешь поднятием минимальных зарплат или регулированием цен
Решение правительства Украины об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля 2017 года важно для перехода к рыночной экономике. Очень жаль, что это решение приняли только на 26-й год независимости. При такой скорости реформ мы не доживем до рыночной экономики никогда. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский финансист, банкир Тимофей Милованов.

По его словам, экономику нельзя регулировать вручную, но, к сожалению, этот урок не могут выучить правительства Украины уже последние 100 лет. Глава Совета НБУ сказал, что отмена регулирования цен ведет к инфляции. «Как зампред Совета НБУ я думаю, что инфляцию нельзя сдержать решением правительства или регулированием цен. Инфляция вызвана, например, тем, что при 2-3-х процентном росте экономики зарплаты выросли на почти 20 процентов в реальном измерении», – отметил Тимофей Милованов.

Он отмечает, что частично это вызвано решением поднять минимальную зарплату в два раза. Экономику нельзя обмануть и нельзя достичь улучшения качества жизни простым решением – будь то поднятие минимальных зарплат или регулированием цен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: в Крыму массово отбирают российские паспорта

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
6230

«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

По мнению Сергея Рыбакова, который является заместителем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Украина – это кусок России, который был оторван от последней насильственным

13 ноя 2017
6043

Блогер: у Будапешті можуть говорити що завгодно про «угорське Закарпаття», але є вагомий фактор, який не дасть шансу сепаратизму

Блогер та очільник проекту Patriot Book Олександр Сурков на персональній сторінці в соціальній мережі оцінив шанси Будапешту на загарбання Закарпаття, - про це видання replyua.net інформує з

13 ноя 2017
4151

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

За словами журналіста Лариси Волошиної, перебіжчиків, які зрадили Україну в окупованому Криму, потроху знаходить розплата, яка вершиться руками самих же окупантів, - про це інформує видання

13 ноя 2017
3615

Російський журналіст: повне фіаско Путіна у В’єтнамі вже не радує

Як зауважує російський журналіст-міжнародник Аркадій Дубнов у своєму блозі на порталі «Ехо Москви», російський президент перетерпів чергове фіаско на міжнародні арені, - про це інформує видання

Последние новости

Американская газета NYT не изменит карту со «спорным» Крымом

Политолог: помимо Литвы и Грузии есть еще одна страна, которая бы могла стать «критическим другом» Украины

В Украине запретили стерилизацию недееспособных физлиц с согласия опекуна

Дипломат: самое обидное не безрезультативность переговоров Волкера и Суркова, а то, что они опять проходят без нас

НАБУ начало уголовное производство против руководства Минюста

Волк в овечьей шкуре: глава НАПК нарушала антикоррупционный закон, - Соломатина

Блогер: как бы вам там не ездила по ушам Тимошенко и Саакашвили, рая з 70 суток не бывает

Инцидент с флагом Венгрии в Берегово: полиция начала уголовное дело

Банкир: экономику не обманешь поднятием минимальных зарплат или регулированием цен

В законопроекте о Донбассе убрали пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией

Названы причины возможного ухода WizzAir из «Жулян»

Додон заявил о необходимости ликвидировать армию Молдовы

Княжицкий обрадовал позитивным прогнозом относительно выходного 25 декабря

Синоптики спрогнозировали существенное похолодание в Украине

Блогер: в этом образе «всемирно известного оперного» певца и есть практически весь российский шоу-бизнес

Кто из активистов «Революции достоинства» получит статус участника боевых действий?

Яременко: с той политикой, которую проводит нынешняя Польша, мне нечего делать на торжественном приеме по случаю независимости

Сергей Иванов: теперь понятно, почему именно Сытника «выбрали» на должность главы НАБУ

Известная украинская писательница выступила с резким заявлением о Третьей мировой войне

Нечем ответить: РФ поставили на место с ее угрозами украинским журналистам

 Новости за день