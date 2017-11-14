Банкир: экономику не обманешь поднятием минимальных зарплат или регулированием цен

Решение правительства Украины об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля 2017 года важно для перехода к рыночной экономике. Очень жаль, что это решение приняли только на 26-й год независимости. При такой скорости реформ мы не доживем до рыночной экономики никогда. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский финансист, банкир Тимофей Милованов.
По его словам, экономику нельзя регулировать вручную, но, к сожалению, этот урок не могут выучить правительства Украины уже последние 100 лет. Глава Совета НБУ сказал, что отмена регулирования цен ведет к инфляции. «Как зампред Совета НБУ я думаю, что инфляцию нельзя сдержать решением правительства или регулированием цен. Инфляция вызвана, например, тем, что при 2-3-х процентном росте экономики зарплаты выросли на почти 20 процентов в реальном измерении», – отметил Тимофей Милованов.
Он отмечает, что частично это вызвано решением поднять минимальную зарплату в два раза. Экономику нельзя обмануть и нельзя достичь улучшения качества жизни простым решением – будь то поднятие минимальных зарплат или регулированием цен.