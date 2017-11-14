Названы причины возможного ухода WizzAir из «Жулян»

В интервью журналистам издания «Апостроф» экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что причиной вероятного ухода из аэропорта «Жуляны» венгерского лоукост-перевозчика и его планы перебазироваться в «Борисполь» является то, что авиаперевозчик не согласен с тарифной политикой руководства «Жулян», передает replyua.net. Стоит напомнить, что ранее как раз из-за невозможности договориться с аэропортами ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair ушел из украинского рынка, так и не придя сюда.
«Если уже принято решение о том, что авиакомпания WizzAir все же перебазируется в «Борисполь», вероятно, там ей предложены более приемлемые условия. При этом аналитик общественной компании «Европатруль» Вячеслав Коновалов добавил, что речь идет о попытке перевозчика получить более выгодные условия работы в Украине.
«Я уверен, что это очередные конкурентные игры, чтобы получить дополнительные скидки. Wizz Air уже продолжительное время продолжает торговаться в Украине по поводу скидок, цен. Это все обычная конкуренция, с которой что-то нужно делать», – сказал Коновалов.